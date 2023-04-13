Apple отказалась от закупок вольфрама и золота из России
Американская корпорация Apple официально отказалась использовать вольфрам, тантал и золото из России, пишет «Коммерсант» 13 апреля.
В отчетности об использовании ценных металлов говорится, что Apple решила больше не применять российское сырье по требованию правительства США. Тем не менее компания всё еще получает вольфрам с завода «Молирен», который находится в Подмосковье.
При этом южнокорейская компания Samsung продолжает использовать в своих смартфонах российские металлы. Источник, близкий к одному из заводов, рассказал, что основные направления экспорта — Казахстан, Индия и КНР, пишет «Газета.Ru».
На фоне спецоперации (СВО) по защите Донбасса Apple 2 марта 2022 года приостановила продажу своей продукции в России.
3 марта 2023 года сообщалось об отказе зарубежных посредников от поставок iPhone в РФ по параллельному импорту из-за запрета на поставки в Россию гаджетов дороже $300.
О начале СВО по защите Донбасса президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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