РБК: банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о возможном закрытии счетов

Некоторые банки Швейцарии, в частности UBS и Сredit Suisse, начали уведомлять клиентов из России о том, что их счета, возможно, будут закрыты, если они платят налоги в российский бюджет. Об этом сообщает 13 апреля РБК, ссылаясь на двух адвокатов, работающих с россиянами.

Как отметил управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов, в его фирму обратилось уже 10 россиян, которые рассказали о неофициальных звонках из банковских учреждений.

«Им звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счета, но официальных действий после этого еще не последовало», — объяснил Кудинов.

Специалист также отметил, что банки вынуждены прибегать к подобным действиям, так как испытывают на себе давление властей страны и Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь начали ужесточать контроль за исполнением санкций против РФ.

Данные действия, заявил Кудинов, его бюро расценивает как незаконные и планирует обжаловать их, как только клиенты получат официальные уведомления от банков на бумаге.

Еще один швейцарский адвокат сообщил, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за того, что не уплатили налоги в российский бюджет.

Ранее, 27 марта, в Германии потребовали проверить банковский сектор на предмет сговора между финансовыми учреждениями по дискриминации клиентов по принципу «русский». Там без объяснения причин различные банки страны начали присылать уведомления русским клиентам о том, что прекращают обслуживать их счета. Тем временем ни одного решения правительства ФРГ или Евросоюза о введении санкций против частных и юридических лиц на территории Германии в банковском секторе пока не было, отметил экс-депутат бундестага Ульрих Ойме.

11 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело после присвоения активов российского банка на Украине стоимостью более чем в $1 млрд. По данным источника «РИА Новости», речь идет о дочернем представительстве Сбербанка. Киевские власти запретили украинским клиентам российского банка пользоваться его ресурсами, после чего присвоили активы себе.

10 апреля СМИ сообщили, что Бельгия получила доход в размере €625 млн благодаря налогообложению процентов от замороженных российских активов. Средства будут расти и в 2023 году, но более медленными темпами. Уточняется, что сверхдоходы облагаются налогом, указывают издания.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает заморозку активов РФ попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, а также на основы мировой экономики.

Западные страны ужесточили санкционное давление на граждан РФ, в том числе в виде заморозки их активов, после начала специальной военной операции в Донбассе в феврале 2022 года. Также Евросоюз ограничил возможность ЦБ РФ использовать свои золотовалютные резервы.