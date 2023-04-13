В ВС РФ заявили о готовности отразить атаку по Каховскому водохранилищу

Российская армия готова дать отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ), если те попытаются нанести удар по Каховскому водохранилищу. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил «РИА Новости» десантник, обороняющий береговую линию.

«Если они (боевики ВСУ) пойдут на данном участке, они даже не доплывут до середины [Днепра]», — заверил собеседник агентства.

Он отметил хорошую видимость в районе: если погода ясная, можно без проблем отслеживать активность вражеских формирований на противоположном берегу водохранилища. Таким образом, любые наступательные инициативы противника будут сразу же пресечены огнем из пулеметов, ракетными залпами и другими доступными средствами.

Ранее, 11 апреля, военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение о том, что форсирование Днепра — сложная операция, которая может оказаться самоубийственной для ВСУ.

6 апреля корреспондент «Известий» Наталия Графчикова показала обстановку на левом берегу Днепра. По словам военнослужащих, в последнее время наступило затишье: ВСУ прорвать оборону пытаются редко и делают это только малыми группами.

27 марта, журналист «Известий» Мери Бадунц показала работу приморских десантников по удержанию позиций на левом берегу Каховского водохранилища. Несмотря на регулярные попытки ВСУ форсировать Днепр небольшими отрядами, еще ни одной лодке сделать этого не удалось — все суда уничтожает артиллерия ВС РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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