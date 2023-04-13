Водитель грузовика с прицепом погиб в ДТП под Челябинском

Водитель грузовика с полуприцепом погиб в Челябинской области, после того как врезался в жилой многоэтажный дом. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили журналистам в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

Авария произошла в Златоусте в 03:15 по местному времени (01:15 мск). Водитель грузового автомобиля Scania не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в жилой дом. После этого машина загорелась.

Водитель в результате ДТП скончался на месте. Уточняется, что грузовик ехал на спуск.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее, 11 апреля, два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ставропольском крае. Авария произошла около 19:30 на 23-м км автодороги Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское.