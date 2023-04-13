Производитель вейпов Juul выплатит в США $462 млн за продажи несовершеннолетним

Производителю электронных сигарет Juul Labs Inc придется выплатить $462 млн в течение восьми лет для урегулирования претензий шести штатов США из-за незаконной продажи своей продукции несовершеннолетним. Об этом в среду, 12 апреля, сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что иски за продажу несовершеннолетним продукции, вызывающей привыкание, помимо Нью-Йорка и Калифорнии, подали штаты Колорадо, Иллинойс, Массачусетс и Нью-Мексико.

Отмечается, что в настоящее время судебное разбирательство идет также между компанией и штатом Миннесота.

Истцы обвиняют компанию в том, что ее деятельность является одной из основных причин эпидемии вейпинга среди молодежи Соединенных Штатов Америки.

Ранее, 11 апреля, Государственная дума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним. Закон коснется запрета любых видов торговли, включая розничную и дистанционную, устройствами для потребления никотиносодержащей продукции. Таким образом, вейпы будет невозможно собрать из составных частей.

В тот же день Роспотребнадзор концептуально поддержал регулирование продаж бестабачных смесей для кальянов. В ведомстве отметили, что такой подход поможет снизить потребление бестабачных курительных смесей.

Российские власти начали обсуждать возможность ужесточения продажи вейпов еще в начале прошлого года в связи с большим количеством детских смертей вследствие потребления никотиносодержащей продукции.