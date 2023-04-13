В Донецке сообщили о готовности украинских пленных сознаться в преступлениях

Порядка 80% украинских военнопленных готовы рассказывать о своих преступлениях в надежде на смягчение наказания в суде. Об этом 13 апреля заявил сотрудник силовых структур в Донецке.

Он отметил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в российский плен, готовы общаться с журналистами и давать интервью, рассказывая о своих преступлениях, совершенных в отношении мирных граждан и военнопленных.

«Они сознаются под тяжестью улик в их отношении, а также под тяжестью проводимых в их отношении оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий. Им ничего не остается, как признать свою вину», — приводит его слова «РИА Новости».

Также сотрудник сообщил, что пленные надеются, что суд смягчит им наказание за признательные показания. При этом украинские военнослужащие, как правило, совершают преступления при большом числе свидетелей.

«Очень редко бывает такая ситуация, когда свои преступления они совершают в одиночку. В основном это кто-то видел, либо они кому-то рассказали», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее, 2 апреля, взятый в плен украинский боевик нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) Антон Штукин признался в осквернении катаной тела погибшего российского бойца в Донецкой Народной Республике (ДНР).

31 марта представитель делегации РФ на 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве Ярослав Еремин сообщил, что преступления украинской стороны не отражены полностью в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Авторы доклада замалчивают данные о жестокости украинских властей и военных, а также масштабы нарушений прав человека.

В этот же день глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк заявил о 91 доказанном факте вины ВСУ в насильственном исчезновении военных во время СВО, а также произвольном задержании людей силами украинской армии. Кроме того, Тюрк сообщил о случаях сексуального насилия со стороны солдат Украины.

23 марта Верховный суд ДНР вынес приговоры украинским военнослужащим Андрею Найдёну и Даниле Коленову, их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ), а также в убийстве двух лиц, совершенном группой (п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они приговорены к наказанию в виде 25 лишения свободы каждому.

8 марта посол РФ в США Анатолий Антонов назвал позором чествование в Белом доме члена нацбатальона «Азов». По его мнению, США известно о человеконенавистнической идеологии «Азова», но при этом они всё равно готовы прославлять нацизм, чтобы насолить России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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