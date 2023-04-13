NYT: Пентагон указал варианты развития конфликта на Украине при внезапных обстоятельствах

Разведка американского минобороны рассмотрела четыре варианта развития конфликта на Украине, в одном из которых допущена возможность смерти президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в случае непредвиденных обстоятельств. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на секретный документ разведывательного управления. В документе отмечается высокая вероятность того, что боевые действия затянутся.

Как указывает газета, говорится, что каждый из возможных вариантов может привести к эскалации украинского конфликта, прекращению конфликта путем переговоров либо не оказать никакого влияния на него.

Кроме того, издание отмечает, что эти сценарии разработаны ради помощи военным, политикам и законодателям, чтобы предугадать исходы крупных событий. Документ помечен знаком, обозначающим, что раскрывать его содержание может только ограниченный круг чиновников. Документ датирован 24 февраля.

Официальные лица США отказались прокомментировать, является ли документ подлинным, но и не оспаривали его достоверность.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Как сообщила 13 апреля газета The Washington Post со ссылкой на документы, американская разведка считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в текущем году. Газета приводит комментарий американского чиновника, который отметил, что решение о начале переговоров с Россией, по мнению Вашингтона, должен принимать Владимир Зеленский.

Ранее, 6 апреля, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва не исключает возможности решения украинского конфликта мирным путем, однако решение должно быть принято с учетом изменения территориальных реалий. По его словам, любые переговоры с украинской стороной должны проводиться с учетом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области и Крым являются полноправными регионами РФ.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года.