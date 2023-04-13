Путин назвал уникальным событием для мирового кино первый снятый в космосе фильм

Президент России Владимир Путин 12 апреля на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) по случаю Дня космонавтики назвал уникальным событием для мирового кинематографа выход фильма «Вызов».

«Настоящий гражданский, человеческий поступок совершила команда фильма с очень символичным названием «Вызов». Она осуществила замечательный научно-просветительский проект. Мы первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. Здесь тоже оказались первыми», — указал российский лидер.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фильм «Вызов» прорывным. Он отметил фантастическую игру актеров. Тот факт, что Россия стала первой страной, сделавшей «космическое кино, — это еще одна гордость», добавил пресс-секретарь российского лидера.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту приземлился в Казахстане 17 октября 2021 года после съемок художественного фильма «Вызов». Позже члены киноэкипажа заявили, что были достаточно хорошо готовы к полету в космос и «хорошо понимали, как и что происходит».

12 апреля министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что фильм «Вызов» покажут на больших экранах в 20 странах. Уже 20 апреля жители России, новых регионов, Сербии (включая Косово), Боснии и Герцеговины, Черногории, Хорватии, Словении и Македонии смогут увидеть на большом экране итог творческого подвига киноэкипажа