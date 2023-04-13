Открытое горение в здании фермерского рынка в Химках ликвидировано

Открытое горение на фермерском рынке в подмосковных Химках, где произошел пожар, ликвидировано. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 кв. м, отстояв у огненной стихии находящийся рядом супермаркет и заправку с подземными резервуарами с топливом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 13 показал последствия пожара на фермерском рынке в Химках. По его словам, трудности в борьбе с огнем возникли из-за находящейся рядом заправочной станции, которая вызвала угрозу распространения огня на соседние здания.

До этого в подмосковном ГУ МЧС сообщили, что к борьбе с огнем привлечены 42 человека и 13 единиц техники.

Огонь в здании фермерского рынка в Химках по адресу Молодежный проезд, строение 9Б вспыхнул в ночь на 13 апреля. Как сообщили в столичном дептрансе, в связи с пожаром полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения.