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Сроки визита Путина в Китай пока не определены
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Сроки визита Путина в Китай пока не определены

Песков сообщил, что сроки визита Путина в Китай пока не определили
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 апреля сообщил, что пока нет понимания по возможным срокам визита президента России Владимира Путина в Китай.

«Нет, нет (понимания. — Ред.)», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

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Ранее, 20 марта, Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

Также Си Цзиньпин встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В ходе встречи он сообщил, что пригласил Путина в Китай. Председатель КНР напомнил, что в 2023 году в стране состоится третий международный форум в рамках «Одного пояса — одного пути», и в двух предыдущих мероприятиях президент РФ участвовал. Мишустин, в свою очередь, отметил, что РФ заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства с Китаем.

21 марта после переговоров с Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

Между тем 4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал первую поездку Си Цзиньпина за границу после переизбрания на должность главы Китая важнейшей вехой в современной истории российско-китайских отношений. Он добавил, что это свидетельство беспрецедентного уровня и особого характера двустороннего взаимодействия.

В прошлый раз Владимир Путин посетил Китай 4 февраля 2022 года. Тогда президент в Пекине провел переговоры с Си Цзиньпином. Также российский лидер посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

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