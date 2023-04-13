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Корреспондент «Известий» показал последствия пожара на рынке в Химках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 13 апреля показал, как сейчас выглядит фермерский рынок в Химках, где произошел пожар.

На момент съемок тушение пожара практически завершено. На представленных кадрах видно, что конструкции рынка сильно пострадали.

Борьба с огнем усложнялась тем, что в непосредственной близости находится заправочная станция. Угрозу распространения огня в этом направлении, сказал корреспондент, вовремя купировали.

Ранее в этот день в подмосковном ГУ МЧС сообщили, что пожарные локализовали возгорание в здании рынка. Отмечалось, что к борьбе с огнем привлечены 42 человека и 13 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Огонь в здании фермерского рынка в Химках по адресу Молодежный проезд, строение 9Б вспыхнул в ночь на 13 апреля. Как сообщили в столичном дептрансе, в связи с пожаром полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения.

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