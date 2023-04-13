NYT: Пентагон указал варианты развития конфликта на Украине при внезапных обстоятельствах

Разведывательное управление министерства обороны США рассмотрело четыре варианта развития конфликта на Украине, в одном из которых допускается в случае непредвиденных обстоятельств смерть российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом 11 апреля написала американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американский секретный разведывательный документ.

Гипотетические сценарии включают также отстранение от руководства Вооруженными силами России и украинский удар по Москве. При этом отмечается, что велика вероятность того, что боевые действия затянутся.

В секретном документе, указывает издание, говорится о том, что каждый из предполагаемых вариантов потенциально может привести к эскалации украинского конфликта прекращению конфликта путем переговоров или не оказать существенного влияния на ситуацию.

Также газета отмечает, что данные сценарии разработаны, чтобы помочь военным, политикам или законодателям думать о возможных исходах крупных событий. Уточняется, что сам документ помечен отметкой, обозначающей, что раскрывать его содержание, например, иностранным партнерам имеет право только определенный круг высокопоставленных чиновников. Датирован материал 24 февраля.

Официальные лица США отказались сообщить, является ли документ подлинным, но и не оспаривали его достоверность, добавил автор статьи.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Как сообщила 13 апреля газета The Washington Post со ссылкой на документы, американская разведка считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в текущем году. Газета приводит комментарий американского чиновника, который отметил, что решение о начале переговоров с Россией, по мнению Вашингтона, должен принимать Владимир Зеленский.

Ранее, 6 апреля, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий накануне заявил, что Москва не исключает возможности решения украинского конфликта мирным путем, однако решение должно быть принято с учетом изменения территориальных реалий. По его словам, любые переговоры с украинской стороной должны проводиться с учетом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области и Крым являются полноправными регионами РФ.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года.