Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка США сочла маловероятными переговоры по Украине в 2023 году
Мир
Reuters сообщило о потерях ВСУ в более чем 130 тыс. боевиков
Мир
Замглавы МИД Грушко заявил об ухудшении безопасности НАТО при его расширении
Армия
Расчеты минометов 2Б9 «Василек» нанесли удары по позициям ВСУ
Армия
ВКС РФ уничтожили штурмовые группы ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
Экипажи вертолетов Ми-28Н выпустили ракеты по укрепленным пунктам ВСУ
Армия
Подразделения ВДВ РФ уничтожили наблюдательные пункты ВСУ из САУ «Нона»
Армия
ВС РФ уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» уничтожили более 200 целей в ходе спецоперации
Мир
Грушко назвал прием Финляндии в НАТО подпиткой милитаристских амбиций альянса
Мир
В NASA признались в почитании достижений Гагарина
Мир
Ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии
Мир
Замглавы МИД Грушко рассказал об ответе РФ на вступление Швеции в НАТО
Сюжет:

ВКС РФ уничтожили штурмовые группы ВСУ на краснолиманском направлении

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинские штурмовые группы на краснолиманском направлении, сообщил 13 апреля «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, российские военные обнаружили и нанесли поражение штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Червона Диброва.

«На червонодибровском участке расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки «Центр» вскрыты штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар — противник уничтожен», — отметил Савчук.

Кроме того, на торском участке краснолиманского направления артиллерия Вооруженных сил (ВС) России вскрыла передвижение и нанесла удары по противнику. В результате потери в живой силе и технике понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада ВСУ.

«Цель поражена — наблюдаю разрыв боекомплекта противника»
Спецкор «Известий» — о боевых буднях минометчиков и о том, каково оказаться в эпицентре артналета

Днем ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, он отметил, что на этом направлении за сутки было уничтожено около 80 солдат ВСУ, а также четыре бронемашины и некоторое количество другой техники.

До этого, 10 апреля, Минобороны показало, как пара штурмовиков Су-25 Восточного военного округа в зоне СВО совершила вылет и вернулась на аэродром. Ракетные авиационные удары нанесены по военным объектам и технике подразделений украинских националистов, добавили в ведомстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023