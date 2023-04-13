ВКС РФ уничтожили штурмовые группы ВСУ на краснолиманском направлении

Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинские штурмовые группы на краснолиманском направлении, сообщил 13 апреля «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, российские военные обнаружили и нанесли поражение штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Червона Диброва.

«На червонодибровском участке расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки «Центр» вскрыты штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар — противник уничтожен», — отметил Савчук.

Кроме того, на торском участке краснолиманского направления артиллерия Вооруженных сил (ВС) России вскрыла передвижение и нанесла удары по противнику. В результате потери в живой силе и технике понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада ВСУ.

Днем ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, он отметил, что на этом направлении за сутки было уничтожено около 80 солдат ВСУ, а также четыре бронемашины и некоторое количество другой техники.

До этого, 10 апреля, Минобороны показало, как пара штурмовиков Су-25 Восточного военного округа в зоне СВО совершила вылет и вернулась на аэродром. Ракетные авиационные удары нанесены по военным объектам и технике подразделений украинских националистов, добавили в ведомстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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