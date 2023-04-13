Трамп снова заявил о риске третьей мировой войны

Некомпетентность американского руководства чревата угрозой третьей мировой войны. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.



В разговоре с Такером Карлсоном он рассуждал о том, кто причастен к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«Всё это может привести к третьей мировой войне. И дело даже не в газопроводе», — сообщил Трамп.



Он не стал называть виновных в диверсии, подчеркнув, что не хочет доставлять неприятности своей стране, и отметив, что к этому точно не причастна Россия.



«Из-за вооружений сейчас самое опасное время в истории нашей страны и в мировой истории. А у нас в руководстве некомпетентный человек», — заключил Трамп.

Ранее, 5 апреля, экс-президент США Дональд Трамп заявил о способности администрации Байдена спровоцировать третью мировую войну.



13 марта Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.



4 марта бывший американский лидер пообещал решить конфликт на Украине за сутки в случае своего переизбрания. Однако он отказался сообщить, в чем именно состоит его план. Трамп отметил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

До этого, 20 февраля, Трамп огласил на митинге своих сторонников во Флориде очередное предвыборное обещание — в случае переизбрания на пост главы государства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому «в ту же ночь».