Обвинивший Трампа прокурор Элвин Брэгг получил письмо с белым порошком

Обвинивший бывшего президента США Дональда Трампа окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг получил письмо с белым порошком. Об этом 12 апреля сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в конверт к письму были вложены фотографии Брэгга и Трампа, а также белый порошок, который после проверки признали безопасным. Прокурор получает подобные письма не впервые.

Высокопоставленный источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что Брэггу угрожали «несколько сотен» человек.

В США против Трампа возбуждено уголовное дело. Оно связано с возможным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.

4 апреля состоялись в первые судебные слушания. Экс-президент не признал свою вину в фальсификации документов. Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.

Днем ранее офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.