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Reuters сообщило о потерях ВСУ в более чем 130 тыс. боевиков

Reuters: общие потери Украины могут превышать 130 тысяч человек
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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С начала конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 130 тыс. человек личного состава, сообщает 12 апреля агентство Reuters со ссылкой на оказавшиеся в Сети американские секретные материалы.

«Украина потеряла от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек, в том числе 15,5 тыс.–17,5 тыс. убитых и 109 тыс.–113,5 тыс. раненых, согласно документу, озаглавленному «Россия/Украина — оценка боевой устойчивости и истощения», — говорится в материале.

Кроме того, в документах предполагается, что конфликт может затянуться до конца года и продолжиться после.

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Ранее в этот день корреспондент Fox News Лукас Томлинсон также обратил внимание на несоответствие данных о потерях среди украинских боевиков, предоставленных властями и тех, что составляют реальную картину происходящего. Скорее всего правдивая цифра в пять раз больше, отметил он.

Кроме того, 10 апреля, газета The Washington Post также со ссылкой на опубликованные документы американской разведки написала, что потенциальное контрнаступление Украины рискует не оправдать надежд из-за проблем с ресурсами. В ранее засекреченных материалах упоминаются критические недостатки организации и снабжения, уточнялось в материале.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. При этом в МИД РФ считают, что утечки секретных документов США могут быть дезинформацией, которая направлена на то, чтобы ввести Россию в заблуждение.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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