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IT-специалист предупредил о сливе данных пользователей умными девайсами

IT-специалист Мясоедов: умные девайсы могут «сливать» преступникам данные о пользователях
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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов 13 апреля рассказал, что умные электронные девайсы могут нести большие риски для персональных данных пользователей.

В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что бытовая техника с доступом в интернет при каждом включении обменивается данными с облачными серверами. Надежность хранения информации, защищенность канала связи остается на совести разработчика. При этом известность бренда не гарантирует безопасность.

Как отметил Мясоедов, установить эффективную защиту в умных устройствах не всегда представляется возможным из-за ограничений по мощности процессоров.

«Взломав умный пылесос или телевизор, преступники получают возможность наблюдать за нами, записывать наши голоса и следить, где мы находимся. Впоследствии этими данными могут воспользоваться воры, которые узнают, когда хозяева едут на дачу, либо в интернет сливают личные фото», — рассказал специалист.

По его словам, производители стараются повышать безопасность своей продукции. Однако стоит соблюдать базовые меры предосторожности.

Мясоедов посоветовал не покупать дешевую электронику. В не самых бюджетных устройствах выше вероятность, что компонентная база дороже и есть хотя бы базовая защита.

Также домашний Wi-Fi, к которому подключена бытовая техника, должен быть защищен сложным паролем.

Помимо этого, специалист призвал не размещать «умные» гаджеты в рабочих зонах или спальне и не обсуждать в их присутствии конфиденциальные темы. Можно даже закрывать камеры и микрофоны специальными накладками.

Мясоедов рекомендовал быть крайне осторожными с замками с функцией дистанционного отпирания и запирания. Он подчеркнул, что не стоит полагаться на них как на единственный замок на вашей входной двери.

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Ранее, 27 марта, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, что после покупки нового смартфона нужно отключить автоматическое подключение к Wi-Fi, чтобы не стать жертвой киберпреступников, и установить программу-антивирус.

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