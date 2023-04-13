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Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» уничтожили более 200 целей в ходе спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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С первого дня спецоперации по защите Донбасса расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, неся боевое дежурство на передовой. Минобороны России 13 апреля опубликовало кадры боевой работы расчета Центрального военного округа (ЦВО).

Уникальная машина за счет конструктивных особенностей корпуса способна вплавь преодолевать водные преграды без возведения понтонных переправ. Военнослужащие, используя радиолокационную станцию и ракетное вооружение комплекса, легко обнаруживают и уничтожают в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника, предпринимающие попытки проведение разведки и нанесения ударов по штурмовым подразделениям и технике российских военнослужащих.

«Работает достаточно долго уже. В день по одной–две цели сбиваем, они подлетают в основном к нашей артиллерии, к «Ураганам», «Градам», чтобы уточнить наши позиции и скинуть координаты своей артиллерии. Первое время (сбивали. — Ред.) 15–20 целей, испытывали радость, а потом уже спокойно. Данные аппараты способны нанести большой ущерб. Мы работаем очень быстро», — начальник расчета комплекса с позывным «Пантера».

Он добавил, что военнослужащие гордятся тем, что спасают жизни людей.

Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом уничтожить до шести воздушных целей противника, после чего ЗРК снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку в район пополнения боезапаса.

«По большей степени работаем по низколетящим целям, по малогабаритным целям, то есть это беспилотный летательный аппараты, даже порой мы квадрокоптеры видим. Мы уже знаем, какие именно беспилотники у них (ВСУ. — Ред.) есть и как они работают. Мы замечаем, как цель себя ведет. Мы работаем на прикрытие всех родов войск. Уже более 200 целей у нас поражены», — военнослужащий с позывным «Кэш».

«Оса-АКМ» обеспечивает воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых и артиллерийских подразделений.

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Ранее, 10 апреля, руководство расчета РСЗО «Смерч» рассказало о целях и особенностях боевой машины. Так, заместитель начальника расчета боевой машины с позывным Тихий, координаты цели получают от руководства, вводят в компьютер на борту машины, после чего выдвигаются на позиции.

31 марта начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» ликвидировал украинский дрон «Валькирия». Также отражена попытка ВСУ провести разведку боем на южнодонецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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