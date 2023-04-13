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Расчеты минометов 2Б9 «Василек» нанесли удары по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 13 апреля показало кадры боевой работы минометного расчета автоматического 82-миллиметрового миномета 2Б9 «Василек» Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, огнем миномета уничтожаются огневые точки и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также поражается пехота противника, как на открытой местности, так и в укрытиях.

Разведка целей осуществляется с воздуха при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Оператор беспилотника поднимает квадрокоптер в воздух и отправляет его к позициям противника для наведения минометчиков на цели и дальнейшей корректировки огня. Координаты оперативно передаются наводчику орудия после чего расчет открывает огонь.

Минобороны сообщило, что 82-миллиметровый автоматический миномет способен выпускать до 120 мин в минуту, а также вести огонь по настильной траектории.

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Ранее, 11 апреля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что минометчики отряда «Барс-12» отработали по окопам ВСУ в Белогоровке. Отряд прокладывает дорогу пехоте ВС РФ.

4 апреля военкор «Известий» Александр Сафиулин показал обстановку под Авдеевкой. По его словам, минометчики ВС РФ из отряда «Тигр» организовали тактику «агрессивной обороны»: дежурный расчет поддерживает пехоту, ищет активные цели, наблюдает за передвижениями противника и точечно накрывает опорные пункты.

1 апреля сообщалось, что военнослужащие Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают уничтожать укрепления, технику и живую силу украинских боевиков из буксируемых минометов 2Б9 «Василек» в ходе выполнения боевых задач спецоперации. Минометы «Василек» наносят удары по ВСУ темповым огнем по четыре мины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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