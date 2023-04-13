Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 апреля

Облачно с прояснениями, без осадков и до 17 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 13 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем ожидается от +13 до +18 градусов, ночью похолодает до –1.

Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 749–751 мм ртутного столба.

Ранее, 12 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве превысила климатическую норму на 5 градусов.

10 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание на 5–6 градусов по сравнению с серединой недели в столице к Пасхе.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жителей Москвы и Московской области преимущественно ждет теплая погода с температурой до +16 градусов, однако к концу недели ожидается похолодание.