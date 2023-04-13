Реклама
Прямой эфир
Мир
В США признали ослабление обороноспособности НАТО из-за расширения
Мир
Береговая охрана Японии сообщила о ракетном запуске КНДР
Мир
Катар и Бахрейн договорились возобновить дипотношения
Культура
Снятый в космосе фильм «Вызов» покажут в 20 странах
Мир
Саудовская Аравия выступила за контроль Дамаска над сирийской территорией
Общество
ФСБ раскрыла документы о зверствах в лагере для военнопленных «Дулаг»
Мир
На Украине начали расследование против «Квартал 95» по заявлению УПЦ
Недвижимость
Клубные дома в Москве подорожали на 64% за пять лет
Экономика
Власти захотели регулировать умную электронику в автомобилях
Экономика
В России могут подорожать пиломатериалы
Экономика
Производители предрекли рост цен на мебель в России
Недвижимость
В Москве критически упал спрос на новостройки
Спорт
«Реал» обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 апреля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно с прояснениями, без осадков и до 17 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 13 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем ожидается от +13 до +18 градусов, ночью похолодает до –1.

Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 749–751 мм ртутного столба.

Жара, апрель: температура в Москве достигла значений середины весны
Какие погодные аномалии ждут россиян до конца месяца

Ранее, 12 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве превысила климатическую норму на 5 градусов.

10 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание на 5–6 градусов по сравнению с серединой недели в столице к Пасхе.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жителей Москвы и Московской области преимущественно ждет теплая погода с температурой до +16 градусов, однако к концу недели ожидается похолодание.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023