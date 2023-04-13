Стало известно о планах G7 ввести санкции против алмазов из России

Страны «большой семерки» (G7) планируют ввести санкции в отношении российских алмазов весом более одного карата, которые добывает компания «Алроса». Об этом в среду, 12 апреля, сообщила индийская газета The Economic Times.

В материале указано, что глава совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах указал на осведомленность организации о планах стран G7 ввести санкции против крупных алмазов из РФ.



Шах отметил, что не представляет, в какой форме будут введены эти санкции. Они могут оказать влияние на занятость алмазодобытчиков в индийских городах Сурате, Саураштре, Амрели и Бхавнагаре.

Рестрикции могут ввести на саммите глав государств G7 который состоится в японской Хиросиме с 19 по 21 мая.

Ранее, 25 февраля, политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» указал на то, что принятие Западом антироссийских санкций стало традицией, но в этот раз пакет ограничений принимался странами Евросоюза труднее. Так, Бельгия, Нидерланды были против того, что затрагивало вопросы, связанные с российскими алмазами. По словам эксперта, каждая страна смотрит, что будет болезненно для нее, а не для России.

Накануне польский посол в ЕС Анджей Садось сообщил, что Польша согласилась на принятие 10-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, вдвинув при этом несколько условий. Например, Варшава потребовала обложить ограничительными мерами два сектора — российские алмазы и ядерную отрасль.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.