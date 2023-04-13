Реклама
Прямой эфир
Мир
В США признали ослабление обороноспособности НАТО из-за расширения
Мир
Береговая охрана Японии сообщила о ракетном запуске КНДР
Мир
Катар и Бахрейн договорились возобновить дипотношения
Культура
Снятый в космосе фильм «Вызов» покажут в 20 странах
Мир
Саудовская Аравия выступила за контроль Дамаска над сирийской территорией
Общество
ФСБ раскрыла документы о зверствах в лагере для военнопленных «Дулаг»
Мир
На Украине начали расследование против «Квартал 95» по заявлению УПЦ
Недвижимость
Клубные дома в Москве подорожали на 64% за пять лет
Экономика
Власти захотели регулировать умную электронику в автомобилях
Экономика
В России могут подорожать пиломатериалы
Экономика
Производители предрекли рост цен на мебель в России
Недвижимость
В Москве критически упал спрос на новостройки
Спорт
«Реал» обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Сюжет:

Стало известно о планах G7 ввести санкции против алмазов из России

Economic Times: страны G7 захотели ввести санкции на алмазы из России
0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны «большой семерки» (G7) планируют ввести санкции в отношении российских алмазов весом более одного карата, которые добывает компания «Алроса». Об этом в среду, 12 апреля, сообщила индийская газета The Economic Times.

В материале указано, что глава совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах указал на осведомленность организации о планах стран G7 ввести санкции против крупных алмазов из РФ.

Шах отметил, что не представляет, в какой форме будут введены эти санкции. Они могут оказать влияние на занятость алмазодобытчиков в индийских городах Сурате, Саураштре, Амрели и Бхавнагаре.

Рестрикции могут ввести на саммите глав государств G7 который состоится в японской Хиросиме с 19 по 21 мая.

Нанести уран: ЕС может принять 11-й пакет санкций уже в апреле
На чем в этот раз сосредоточится Евросоюз и коснутся ли рестрикции «Росатома»

Ранее, 25 февраля, политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» указал на то, что принятие Западом антироссийских санкций стало традицией, но в этот раз пакет ограничений принимался странами Евросоюза труднее. Так, Бельгия, Нидерланды были против того, что затрагивало вопросы, связанные с российскими алмазами. По словам эксперта, каждая страна смотрит, что будет болезненно для нее, а не для России.

Накануне польский посол в ЕС Анджей Садось сообщил, что Польша согласилась на принятие 10-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, вдвинув при этом несколько условий. Например, Варшава потребовала обложить ограничительными мерами два сектора — российские алмазы и ядерную отрасль.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023