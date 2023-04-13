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Эксперты оценили влияние урбанизации на демографическую политику РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На круглом столе, посвященном демографическим проблемам, депутат Госдумы Олег Леонов привел данные относительно возможности улучшить демографическую ситуацию за счет малоэтажного строительства. Он подкрепил информацию результатами исследований, однако участники круглого стола указали на проблемы с использованием научных данных в демографической политике. Эксперты рассказали «Известиям», как влияет урбанизация на демографическую политику государства.

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Со ссылками на исследования Леонов заявил, что в селах рождаемость выше на 30–40% и объясняется это не уровнем доходов или развитием медицины, а тем, что там гораздо больше пространства для семьи. По его словам, этот фактор важнее уровня жизни и спокойствия населения: стабильность в СССР в 1970-е годы была, но рождаемость от этого не выросла, потому что происходила урбанизация.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что нынешняя политика, по сути, направлена на формирование модели малодетной семьи: материнский капитал на первого ребенка больше, чем на второго, расходы бюджета растут, а суммарный коэффициент рождаемости по первым детям падает.

Сергей Рыбальченко добавил, что любые меры поддержки требуют как обоснования, так и качественного управления. Например, решение о выделении бесплатных участков многодетным семьям привело в 2012 году к примерно такому же росту рождаемости, как и в 2007-м после введения маткапитала.

«С точки зрения научного подхода было бы более правильно вводить материнский капитал в периоды демографической ямы, чтобы компенсировать провалы и содействовать сглаживанию демографических волн. Сейчас мы, наоборот, эти волны усилили, так как вслед за «урожайными» годами пришли «голодные», — сказал старший преподаватель Института демографии имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин.

Для анализа демографических процессов в России существенно не хватает источников данных, продолжает научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов, поэтому необходимо расширить перечень выборочных исследований с публичным доступом к данным, регулярно проводить микропереписи населения с расширенным списком вопросов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Метод научного тыка: почему демографическая политика не всегда эффективна

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