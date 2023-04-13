Снятый в космосе фильм «Вызов» покажут в 20 странах

Министр культуры России Ольга Любимова 12 апреля сообщила, что фильм «Вызов» покажут на больших экранах в 20 странах.

«Жители 20 стран увидят на больших экранах наш уникальный фильм «Вызов». <...> Уже 20 апреля жители нашей страны, новых регионов, Сербии (включая Косово), Боснии и Герцеговины, Черногории, Хорватии, Словении и Македонии смогут увидеть на большом экране итог творческого подвига киноэкипажа», — написала она в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с 27 апреля фильм выйдет в прокат в Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Иране, Катаре, Кувейте, Ливане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Омане, Палестине, Саудовской Аравии, Сирии, Судане.

По словам Любимовой, фильм стал настоящим вызовом для всех, кто участвовал в его создании. Она подчеркнула, что исполнительница главной женской роли Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 3,5 месяца готовились к полету и находились 12 дней в космосе на Международной космической станции (МКС).

Врач-консультант фильма «Вызов» Олег Куйбида рассказал «Известиям», что картина вышла реалистичной.

«Я — торакальный хирург. Ни Юлия (Персильд. — Ред.), ни Клим (Шипенко. — Ред.) понятия не имеют, что это такое. Поэтому я, скажем так, помогал в создании этих кадров (операции. — Ред.), проблемы, которая там существовала, характера травмы, характера осложнений, методов их лечения. Посмотрите, как у Юлии Сергеевны двигаются руки, это же настоящий хирург. Она тренировалась на тренажерах, так же как и Милош (Бикович. — Ред.)», — поделился он.

По словам Куйбиды, нельзя не отметить работу Петра Горшенина. Его художественный пластический грим позволил создать естественную картину легкого, гнойников, крови.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фильм «Вызов» прорывным. По его мнению, тот факт, что Россия стала первой страной, сделавшей «космическое кино, — это еще одна гордость». Также Песков назвал фильм мировой сенсацией, «то, что большая часть снята в космосе, — это фантастика». Он отметил, что актерское мастерство российских космонавтов стало для него открытием.

17 октября 2021 года, спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту приземлился в Казахстане после съемок художественного фильма «Вызов». Позже члены киноэкипажа заявили, что были достаточно хорошо готовы к полету в космос и «хорошо понимали, как и что происходит».

Как отметила Пересильд, говоря о съемках, всё, что ни делалось в космосе, всё происходило на грани человеческих возможностей членов экипажа. По ее словам, киноэкипажу удалось сделать материал для картины «Вызов» более подробным, чем изначально планировалось в рамках съемок фильма на МКС.

Снятая на МКС кинокартина является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.