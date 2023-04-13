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Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС

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Президент РФ Владимир Путин 12 апреля во время выступления по случаю Дня космонавтики в Кремле поблагодарил создателей фильма «Вызов», который снимался на борту МКС.

«Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», — отметил российский лидер.

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В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фильм «Вызов» прорывным. Он отметил, что ему очень понравился фильм. По словам Пескова, актерское мастерство российских космонавтов стало для него открытием.

17 октября 2021 года спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту приземлился в Казахстане после съемок художественного фильма «Вызов». Позже члены киноэкипажа заявили, что были достаточно хорошо готовы к полету в космос и «хорошо понимали, как и что происходит».

Как отметила Пересильд, говоря о съемках, всё, что ни делалось в космосе, всё происходило на грани человеческих возможностей членов экипажа. По ее словам, киноэкипажу удалось сделать материал для картины «Вызов» более подробным, чем изначально планировалось в рамках съемок фильма на МКС.

Снятая на МКС кинокартина является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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