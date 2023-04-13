Катар и Бахрейн договорились возобновить дипотношения

Катар и Бахрейн договорились восстановить разорванные в 2017 году дипломатические отношения. Об этом в среду, 12 апреля, сообщило новостное агентство BNA.

Данный вопрос обсуждался на втором заседании бахрейнско-катарского комитета в штаб-квартире Генерального секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

«Было принято решение о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и положениями Венского договора о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в публикации.

Стороны подтвердили, что этот шаг отражает обоюдное стремление развивать взаимодействие и укреплять интеграцию и единство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также уважать принципы равноправия государств, национального суверенитета и независимости, территориальной целостности и добрососедства.

5 июня 2017 года Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив государство в поддержке терроризма, а также ввели экономические санкции. Позже в том же месяце страны выдвинули Дохе 13 условий для восстановления отношений. Эмирату предложили, в частности, понизить уровень сотрудничества с Ираном и закрыть телеканал Al Jazeera. В министерстве иностранных дел Катара заявили, что страна не выполнит выдвигаемые требования, однако отметили готовность к диалогу по поводу дальнейшего взаимодействия.