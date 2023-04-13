Эксперты дали прогноз по ситуации на авторынке после ослабления рубля

Снижение курса российской валюты уже привело к росту цен на некоторые модели автомобилей. Эксперты предположили в беседе с «Известиями», что с ростом цен на машины некоторые игроки рынка переориентируются, делая упор на другие направления бизнеса.

Рост курса валют к рублю оказывает прямое действие на динамику цен, отмечают участники рынка. Причем заметнее всего это сказывается на моделях, поставляемых в нашу страну по параллельному импорту, подчеркнул директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Он отметил, что только за последние две недели цены возросли на 10%.

«На сегодняшний день курс доллара и евро по отношению к рублю растет, соответственно, увеличивается и конечная стоимость ввезенных автомобилей», — добавил директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Он также отметил, что с ростом цен на машины некоторые игроки рынка переориентируются. Одни заключают контракты с китайскими производителями, ранее не представленными в России, другие — заменяют параллельный импорт выкупом подержанных автомобилей с внутреннего рынка, добавил представитель «Автодома» и «АвтоСпецЦентра».

По данным источника «Известий» на авторынке, ряд китайских автопроизводителей уже перешли на юань при расчетах за поставляемые в нашу страну машины.

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Придерживаются курса: машины подорожали вслед за падением рубля