Вступление стран Восточной Европы в Североатлантический альянс оказало негативное влияние на общую обороноспособность НАТО. Соответствующее мнение высказал 12 апреля эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в статье для The American Conservative.

«Устаревшие арсеналы — хронический недостаток альянса», — отметил автор статьи.

Когда альянс впервые заговорил о расширении, в конгрессе США неоднократно предупреждали, что вступление бывших членов Организации Варшавского договора в альянс сопряжено с серьезными проблемами, подчеркнул эксперт.

Главные трудности были связаны с возросшими расходами на обновление совместимых с западными странами техники и орудий. Причем большая часть трат должна была лечь на плечи новичков, указал эксперт. Между тем к 2023 году альянс так и не достиг функциональной совместимости армий всех союзников, добавил он.

Ранее, 10 апреля, командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Андрей Демин сообщил, что российские войска противовоздушной обороны (ПВО) отрабатывают задачи по защите границы на северо-западе России на фоне вступления Финляндии в состав НАТО.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что постсоветское пространство является для НАТО своего рода «полигоном» для геополитической конфронтации с Россией. При этом она напомнила, что углубление сотрудничества некоторых государств с НАТО привели к «цветным революциям», государственным переворотам, политической нестабильности и экономическим кризисам.

До этого, 8 апреля, эксперты китайской газеты Global Times отметили, что ситуация в Евросоюзе (ЕС) стала еще более сомнительной с точки зрения обеспечения всеобщей безопасности после вхождения Финляндии в НАТО и возможного вступления Швеции в военный блок. Специалисты отметили, что такой небольшой стране, как Финляндия, следует придерживаться нейтральной позиции на фоне трений между Россией и Североатлантическим альянсом.

Еще 4 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия уже приступила к выработке мер реагирования для купирования возможных угроз в связи с вступлением Финляндии в НАТО. При этом Москва, по его словам, учитывает возможности реализации различных сценариев развития ситуации, в том числе и те, которые предполагают размещение боевых сил либо появление иностранной техники на территории нового члена Североатлантического альянса.

Финляндия и Швеция официально подавали заявки на вступление в НАТО в мае 2022-го. На конец года они смогли получить одобрение 28 из 30 стран блока. В Венгрии и Турции заявляли о готовности ратификации финской заявки, но не шведской. Специалисты рассчитывают, что Швеция войдет в альянс к саммиту стран НАТО в июле 2023 года.