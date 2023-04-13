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Саудовская Аравия выступила за контроль Дамаска над сирийской территорией

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Фото: REUTERS/Saudi Press Agency/Handout
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Саудовская Аравия и Сирия выступили за контроль Дамаска над всей сирийской территорией. Совместное заявление МИД двух стран было сделано в среду, 12 апреля.

Документ приняли после переговоров в Джидде саудовского главы МИД Фейсала бен Фархана Аль Сауда и сирийского министра иностранных дел Фейсала Микдада.

«Стороны указали на необходимость поддержки сирийских государственных институтов, расширения их контроля над территорией страны для прекращения деятельности вооруженных формирований и внешнего вмешательства во внутренние дела САР», — говорится в совместном заявлении.

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Ранее, 5 апреля, президент России Владимир Путин назвал Сирию надежным партнером и союзником РФ. Он напомнил, что Россия помогла сирийскому народу в трудную минуту «отстоять суверенитет и независимость перед лицом агрессии международных террористов».

15 марта состоялись переговоры Путина и президента Сирии Башара Асада. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по итогам переговоров приняты решения, которые позволят в ближайшие недели или месяцы выйти на подписание важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.

На переговорах российский лидер указал, что благодаря совместным усилиям стран и решающему вкладу Вооруженных сил России в Сирии достигнуты существенные результаты борьбы с международным терроризмом.

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