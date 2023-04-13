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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Минобороны России 13 апреля сообщило о новых героических поступках служащих ВС РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса.

В ведомстве оценили заслуги гвардии младшего сержанта Андрея Старцева, который в составе десантного подразделения занимался поиском и уничтожением диверсионных групп неприятеля. Продвигаясь по заданному маршруту, он обнаружил минометную секцию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Грамотно оценив обстановку, Старцев передал координаты боевиков командиру.

Благодаря информации, полученной от гвардии младшего сержанта, российские артиллеристы смогли нанести огневое поражение противнику и уничтожить оборудованные позиции диверсантов.

Кроме того, отличился гвардии старший прапорщик Михаил Цыбенко. Под его командованием операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проводили воздушную разведку территорий. Выполнение задачи осложнялось неблагоприятными метеоусловиями и низким уровнем видимости. Несмотря на это, военный смог засечь командный пункт, скопление боевой техники, а также большое количество националистов, оборудовавших позицию в лесополосе.

Цыбенко передал данные о местоположении противника артиллерийскому подразделению. В результате обнаруженное формирование ВСУ удалось оперативно ликвидировать.

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Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска пресекли деятельность пяти диверсионных групп. В общей сложности, за сутки на купянском и краснолиманском направлениях было уничтожено более сотни националистов и порядка десяти единиц боевой техники ВСУ.

Ранее, 10 апреля, глава МВД ДНР Алексей Дикий заявил, что российские силы уничтожают три–четыре украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в неделю. По его словам, в настоящий момент ВСУ активизировали деятельность ДРГ, увеличивая количество совершаемых терактов, в то время как на линии боевого соприкосновения серьезных перемен не наблюдается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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