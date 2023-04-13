Власти захотели регулировать умную электронику в автомобилях

«Яндекс», «Соллерс» и другие заинтересованные компании совместно с АНО «Цифровая экономика» должны проработать вопросы стандартизации телеметрии автотранспорта «и их внедрения в производственный и эксплуатационный процессы». Это следует из поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко, с которым ознакомились «Известия». Результаты этих изысканий должны быть представлены в правительство к 21 апреля, говорится в документе.

Телеметрию на автотранспорте обеспечивают специальные программно-аппаратные комплексы, которые собирают данные о состоянии внутренних систем машины и передают их водителю, дилеру, сервисным центрам. Одна из проблем, которую должна решить стандартизация — регулирование работы бортовых компьютеров, поставляемых и собираемых в России иномарок, объяснил директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. Не секрет, что у некоторых китайских моделей локализация произведена небрежно, зачастую информация водителю выдается в перемешку с иероглифами, при этом открытым остается вопрос, куда направляются данные с этих устройств, отмечает он.

В аппарате Дмитрия Чернышенко отметили, что отраслевой стандарт телеметрии позволит унифицировать состав и формат сведений, которые собирает и передает бортовой компьютер. Основной эффект — обеспечение безопасности при обращении информации и защита владельцев транспортных средств от неконтролируемого использования персонифицированных данных, — добавили там.

Информация с устройств китайских и других иномарок зачастую бесполезна для водителя, при этом куда передаются чувствительные данные с них, и какие именно — остается только гадать, согласен руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров. При этом бесконтрольное использование таких устройств может создать проблемы огромных масштабов: заглушенные в нужное время в нужном месте несколько каршеринговых машин могут парализовать трафик в крупном городе, предупреждает он.

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