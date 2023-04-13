Реклама
Прямой эфир
Мир
В США признали ослабление обороноспособности НАТО из-за расширения
Мир
Береговая охрана Японии сообщила о ракетном запуске КНДР
Мир
Катар и Бахрейн договорились возобновить дипотношения
Культура
Снятый в космосе фильм «Вызов» покажут в 20 странах
Мир
Саудовская Аравия выступила за контроль Дамаска над сирийской территорией
Общество
ФСБ раскрыла документы о зверствах в лагере для военнопленных «Дулаг»
Мир
На Украине начали расследование против «Квартал 95» по заявлению УПЦ
Недвижимость
Клубные дома в Москве подорожали на 64% за пять лет
Экономика
Власти захотели регулировать умную электронику в автомобилях
Экономика
В России могут подорожать пиломатериалы
Экономика
Производители предрекли рост цен на мебель в России
Недвижимость
В Москве критически упал спрос на новостройки
Спорт
«Реал» обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Власти захотели регулировать умную электронику в автомобилях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Яндекс», «Соллерс» и другие заинтересованные компании совместно с АНО «Цифровая экономика» должны проработать вопросы стандартизации телеметрии автотранспорта «и их внедрения в производственный и эксплуатационный процессы». Это следует из поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко, с которым ознакомились «Известия». Результаты этих изысканий должны быть представлены в правительство к 21 апреля, говорится в документе.

Взялись за старое: в Совете Федерации обсудили проблемы ОСАГО
Водителей ждут восстановленные запчасти и повышение штрафов за отсутствие полиса

Телеметрию на автотранспорте обеспечивают специальные программно-аппаратные комплексы, которые собирают данные о состоянии внутренних систем машины и передают их водителю, дилеру, сервисным центрам. Одна из проблем, которую должна решить стандартизация — регулирование работы бортовых компьютеров, поставляемых и собираемых в России иномарок, объяснил директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. Не секрет, что у некоторых китайских моделей локализация произведена небрежно, зачастую информация водителю выдается в перемешку с иероглифами, при этом открытым остается вопрос, куда направляются данные с этих устройств, отмечает он.

В аппарате Дмитрия Чернышенко отметили, что отраслевой стандарт телеметрии позволит унифицировать состав и формат сведений, которые собирает и передает бортовой компьютер. Основной эффект — обеспечение безопасности при обращении информации и защита владельцев транспортных средств от неконтролируемого использования персонифицированных данных, — добавили там.

Информация с устройств китайских и других иномарок зачастую бесполезна для водителя, при этом куда передаются чувствительные данные с них, и какие именно — остается только гадать, согласен руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров. При этом бесконтрольное использование таких устройств может создать проблемы огромных масштабов: заглушенные в нужное время в нужном месте несколько каршеринговых машин могут парализовать трафик в крупном городе, предупреждает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Недостача данных: власти хотят регулировать умную электронику в автомобилях

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023