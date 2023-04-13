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В России могут подорожать пиломатериалы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Минпромторг поступают обращения от лесопромышленных предприятий с просьбой ввести мораторий в 2023 году на временные сезонные ограничения движения лесовозов на дорогах регионального, межмуниципального и местного значений, говорится в письме ведомства в кабмин. «Известия» ознакомились с документом.

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Ограничения движения лесовозов вводят регионы на один месяц в период с марта по июнь. Это необходимо для сохранности дорог.

«Ограничения существенно повышают входящую стоимость сырья для предприятия — лесопереработчика, а также наносят ощутимый ущерб логистике лесопромышленных грузов, в частности, нарушают ритмичность поставок древесины, и, таким образом, снижают и производственные показатели предприятий лесопромышленного комплекса, что приводит к увеличению оборотного капитала производственных организаций и росту цен на готовую продукцию», — следует из письма Минпромторга.

Ведомство просит правительство направить в субъекты просьбу ввести мораторий.

По словам директора по развитию группы компаний «Кроношпан» в России Ильи Овчинникова, из-за сезонных ограничений нагрузки на ось может быть может быть не поставлено около 4–5% годового объема сырья и продукции лесопромышленных предприятий, цены за время простоев могут подняться на 5–10%. Но важнее то, что будут разорваны цепочки поставок, сейчас предприятиям сложно накапливать сырье и продукцию, добавил он. Ситуация усугубляется дефицитом транспортных средств и дисбалансом по обратным загрузкам, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Грусть-доска: в России увидели риски подорожания пиломатериалов

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