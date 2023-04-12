В США преступник угнал машину с младенцем в салоне

В США злоумышленник угнал машину, в салоне которой находился месячный младенец. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел в Ванкувере, штат Вашингтон. Преступник сел за руль, когда владельцы автомобиля, супружеская пара, разгружали багажное отделение. Когда намерения угонщика стали очевидны, отец семейства был готов позволить ему скрыться, но просил отдать ребенка, который остался в кресле на заднем сидении. Несмотря на все уговоры, неизвестный уехал вместе с младенцем.

Через некоторое время потерпевшие получили СМС-оповещение об использовании их банковской карты для оплаты покупок в торговом центре неподалеку. После этого отец смог обнаружить похитителя и задержать его до приезда полиции. Отмечается, что ребенка обнаружили невредимым и вернули родителям.

Злоумышленнику между тем предъявили обвинения в угоне автомобиля, похищении человека и еще трех пунктах нарушения закона.

В конце февраля сообщалось об аналогичном событии в штате Иллинойс, когда преступник угнал машину с ребенком внутри. Правоохранительные органы связались с компанией Volkswagen и попросили помощи в поиске авто, однако оператор отказался сотрудничать, пока не была оплачена активация устройства слежения. Впоследствии представитель концерна заявил, что было допущено «серьезное нарушение» корпоративных стандартов, однако уточнил, что «на запрос полиции отреагировала третья сторона».