Реклама
Прямой эфир

В США преступник угнал машину с младенцем в салоне

0
Фото: Fox News
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США злоумышленник угнал машину, в салоне которой находился месячный младенец. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел в Ванкувере, штат Вашингтон. Преступник сел за руль, когда владельцы автомобиля, супружеская пара, разгружали багажное отделение. Когда намерения угонщика стали очевидны, отец семейства был готов позволить ему скрыться, но просил отдать ребенка, который остался в кресле на заднем сидении. Несмотря на все уговоры, неизвестный уехал вместе с младенцем.

Через некоторое время потерпевшие получили СМС-оповещение об использовании их банковской карты для оплаты покупок в торговом центре неподалеку. После этого отец смог обнаружить похитителя и задержать его до приезда полиции. Отмечается, что ребенка обнаружили невредимым и вернули родителям.

Злоумышленнику между тем предъявили обвинения в угоне автомобиля, похищении человека и еще трех пунктах нарушения закона.

К первой фаре: преступники нашли новый способ кражи машин
Небольшое повреждение на авто может быть признаком скорого угона

В конце февраля сообщалось об аналогичном событии в штате Иллинойс, когда преступник угнал машину с ребенком внутри. Правоохранительные органы связались с компанией Volkswagen и попросили помощи в поиске авто, однако оператор отказался сотрудничать, пока не была оплачена активация устройства слежения. Впоследствии представитель концерна заявил, что было допущено «серьезное нарушение» корпоративных стандартов, однако уточнил, что «на запрос полиции отреагировала третья сторона».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023