ЦСКА обыграл СКА в шестом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина
Московский хоккейный клуб ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв 12 апреля петербургский СКА.
Шестая встреча серии завершилась со счетом 3:0. Армейцы забили по голу в каждом периоде. Шайбы на свой счет записали Максим Соркин, Константин Окулов и Даррен Диц.
Общий счет в серии 4-2.
В финале армейцы сыграют с «Ак Барсом». Первый матч состоится в Казани 17 апреля.
ЦСКА пробился в финал Кубка Гагарина в шестой раз в истории. Дважды — в 2017-м и 2022-м — армейцы забирали трофей.