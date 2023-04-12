В Китае представили флагманский ZTE Axon 50 Ultra

В Китае представили смартфон ZTE Axon 50 Ultra. Новинка отличается функцией двусторонней спутниковой связи, говорится 12 апреля на сайте компании.

«ZTE Axon 50 Ultra предоставляет услуги спутниковой связи для экстремальных сценариев без сигнала, поддерживает двусторонние спутниковые сообщения Beidou и может отправлять экстренные и справочные сообщения, а также стать первым в отрасли защищенным мобильным телефоном с двумя системами, который может свободно редактировать длинные текстовые спутниковые сообщения (функция спутниковой связи / коротких сообщений Beidou включена при условии разрешения отраслевого органа)», — говорится в официальном релизе.

У ZTE Axon 50 Ultra 6,67-дюймовый изогнутый OLED-дисплей и 10-битная панель с разрешением 2400 × 1080 пикселей, а также частотой обновления в 144 Гц. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который сочетается с ОЗУ LPDDR5x и ПЗУ UFS 3.1. ZTE Axon 50 Ultra оснащен тройной камерой с основным сенсором Sony IMX787 на 64 Мп с OIS. У нее есть сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и телеобъектив 50 Мп.

Смартфон оснащен высокоточной навигацией на уровне полосы движения, NFC, инфракрасным пультом дистанционного управления, он воспроизводит «сверхзахватывающие звуковые эффекты». У нового ZTE тройная основная камера высокой четкости с оптической стабилизацией изображения 64 млн OIS (полнопиксельная фокусировка Sony IMX787), сверхширокоугольная основная камера с автофокусом. Флагман поддерживает всепогодную съемку высокой четкости, в том числе широкоугольные кадры, макросъемку и крупномасштабную документальную съемку. С помощью гаджета можно делать стабильную и высококачественную видеозапись.

В ноябре 2022 года стало известно, что китайская компания Huawei впервые с 2019 года увеличила поставки смартфонов в Россию. Объемы импорта продукции Huawei оказались выше, чем у двух других китайских компаний — ZTE и Honor, которые приостановили поставки в марте. Их доля в общем объеме импорта составила по 1,5%.