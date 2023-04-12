Комсомольский пруд в Ставрополе начали готовить к летнему сезону

В Ставрополе с приходом теплой погоды началась подготовка Комсомольского пруда к купальному сезону. Об этом 12 апреля сообщает городская администрация.

«Ремонтируем пешеходное покрытие на северном склоне. К купальному сезону плитку восстановим, и по ней отдыхающие смогут безопасно передвигаться. Параллельно готовится проект по противооползневым мероприятиям», — рассказал градоначальник Иван Ульянченко.

Сейчас проект работ находится на экспертизе. К его реализации приступят после получения положительного заключения.

Как уточняет ИА StavropolMedia, дно пруда уже обследовали водолазы. Также проводится ревизия оборудования, пандусов, скамеек, урн. Позже озеленители высадят цветы в клумбы и проведут стрижку газона.