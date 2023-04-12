Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Путин одобрил идеи по созданию Российской орбитальной станции
Мир
В секретных документах Пентагона реальные потери ВСУ оценили более чем в 124 тыс.
Мир
МИД рекомендовал россиянам проявлять осторожность в недружественных странах
Культура
Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову
Мир
Экс-разведчик США назвал Зеленского угрозой для всего мира
Политика
МИД рассматривает вопрос посещения американскими дипломатами задержанного Гершковича
Мир
Польша захотела производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
Мир
Трасс раскритиковала Макрона и фон дер Ляйен за визит в Китай
Авто
Новый кроссовер BMW установил рекорд мощности
Авто
РСА опроверг сообщения об отказе страховать мотоциклы по ОСАГО
Мир
В Британии заявили о наличии у Украины одного шанса на контрнаступление
Экономика
В ЛНР намерены запустить Стахановский вагоностроительный завод в текущем году
Спорт
ЦСКА обыграл СКА и в рекордный шестой раз вышел в финал Кубка Гагарина

Комсомольский пруд в Ставрополе начали готовить к летнему сезону

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставрополе с приходом теплой погоды началась подготовка Комсомольского пруда к купальному сезону. Об этом 12 апреля сообщает городская администрация.

«Ремонтируем пешеходное покрытие на северном склоне. К купальному сезону плитку восстановим, и по ней отдыхающие смогут безопасно передвигаться. Параллельно готовится проект по противооползневым мероприятиям», — рассказал градоначальник Иван Ульянченко.

Сейчас проект работ находится на экспертизе. К его реализации приступят после получения положительного заключения.

Как уточняет ИА StavropolMedia, дно пруда уже обследовали водолазы. Также проводится ревизия оборудования, пандусов, скамеек, урн. Позже озеленители высадят цветы в клумбы и проведут стрижку газона.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023