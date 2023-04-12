Игроки «Баварии» подрались в раздевалке после поражения от «Манчестер Сити»
Футболисты мюнхенской «Баварии» Садио Мане и Лерой Сане подрались в раздевалке после поражения от «Манчестер Сити» («МС») в матче Лиги чемпионов (ЛЧ), сообщает 12 апреля газета Bild.
Накануне в первом матче 1/4 финала ЛЧ английский клуб обыграл мюнхенцев со счетом 3:0.
На 83-й минуте встречи Мане и Сане повздорили после того, как последний остался недоволен действиями Мане на поле. Конфликт продолжился в раздевалке, а затем Мане якобы напал на Сане и ударил его.
В «Баварии» отказались от комментариев.
Ответный матч четвертьфинала состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало в 22:00 мск. В полуфинале победитель сыграет с лучшим в противостоянии испанского «Реала» и английского «Челси».