Согласно оказавшимся в Сети данным Пентагона, содержащих секретную информацию по НАТО и Украине, реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше, чем заявляют киевские власти. На этот факт обратил внимание корреспондент Fox News Лукас Томлинсон в своем Twitter.

Так, с начала проведения специальной военной операции было убито или ранено от 124 тыс. до 131 тыс. украинских военнослужащих.

Томлинсон отметил, что это почти в пять раз больше, чем было обнародовано.

Ранее, 9 апреля, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации — это «ужасное число». Дипломат заявил, что с самого начала политикой Киева было не обсуждать потери украинской стороны, однако по завершении конфликта власти признают их.

7 апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в рядах ВСУ более 330 тыс. человек считаются погибшими и пропавшими без вести. При этом, как указал Риттер, Киев пытается занизить свои потери, и они намного больше, чем официальные цифры.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. При этом в МИД РФ считают, что утечки секретных документов США могут быть дезинформацией, которая направлена на то, чтобы ввести Россию в заблуждение.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.