Ледовую переправу через Яну закрыли в Магаданской области

В Магаданской области закрыли ледовую переправу на реке Яна, расположенную на трассе Магадан – Балаганное – Талон. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Переправа связывала Магадан с поселками Тауйск, Балаганное и Талон Ольского горокруга. Проезд по ней закрыт с 12 апреля.

Решение о прекращении работы переправы было принято после замеров толщины льда. Обследование показало, что состояние ледового полотна не соответствует требованиям безопасности.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Аяно-Майском районе Хабаровского края закрыли ледовую переправу и автозимник, которые соединяли села Джигда и Нелькан. Пока в регионе остаются открытыми восемь ледовых переправ.