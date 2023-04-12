Обработку территорий от клещей начали в Кисловодске раньше срока
В Кисловодске на месяц раньше приступили к обработке зеленых зон от клещей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Акарицидная обработка проводится в скверах в центре города, на детской площадке у мэрии, мемориале на проезде Цандера и других территориях. До конца мая специалисты намерены распылить более 3 т спецраствора.
Как уточняет ИА StavropolMedia, в конце апреля также начнется обработка площадей нацпарка «Кисловодский». В целом работы в данном направлении продлятся до ноября.
11 апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России от клещевого энцефалита привились 1,1 млн человек. Это составляет около трети от запланированного в этом сезоне количества.