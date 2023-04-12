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В муниципалитеты Нижегородской области поступили 46 новых школьных автобусов

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Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, новая партия школьных автобусов практически полностью покрывает потребность в обновлении парка.

В новой партии техники для школ два вида автобусов «ГАЗ»: вместимостью 15 мест и 21 место. В салоне каждого автобуса установлены кнопки экстренной связи с водителем, эргономичные сиденья с четырехточечными ремнями безопасности, а также багажные полки для ранцев. Дополнительная выдвижная подножка позволит легко войти в салон даже самым юным пассажирам.

В регионе сейчас эксплуатируется около 640 школьных автобусов, которые подвозят учащихся до школ и обратно. На сегодняшний день такая потребность есть более чем у 15 тыс. школьников, пишет сайт kp.ru.

Ранее 12 апреля стало известно, что Рязанская область получила 44 школьных автобуса. Транспорт распределен между учреждениями в 23 муниципалитетах.

Все автомобили оснащены тахографами, системой ГЛОНАСС и отвечают всем требованиям безопасной перевозки детей. Автобусы удалось приобрести благодаря федеральной поддержке.

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