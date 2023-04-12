МИД рассматривает вопрос посещения американскими дипломатами задержанного Гершковича

Предоставление журналисту WSJ Эвану Гершковичу консульского доступа рассматривается и будет решен в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 12 апреля.

«Касательно посещения Гершковича представителями посольства США в Москве сообщаем, что вопрос рассматривается и будет решен в надлежащее время в соответствии с консульской практикой и российским законодательством», — отметила Захарова.

При этом присвоение властями США статуса «незаконно удерживаемого» не влияет на тот факт будет или не будет ему предоставлено посещение дипломатов.

Вместе с тем, Захарова назвала лицемерными призывы официальных лиц Вашингтона в адрес всех американских граждан «немедленно покинуть Россию». По ее словам, именно американские власти «охотятся» за россиянами, которые проживают в США и других странах, при условии, что у правоохранительных органов есть претензии к гражданам РФ.

Также, комментируя ситуацию с «шумихой», которую подняли западные СМИ, официальный представитель МИД заявила, что Россия также не потерпит вмешательства в ее внутренние дела со стороны других государств. «Особого отношения» к преступникам из США также не будет, Россия действует в своих национальных интересах, подчеркнула Захарова.

Ранее, 11 апреля, президент США Джо Байден заявил, что задержание Гершковича является незаконным.

В Белом доме 5 апреля выразили надежду на скорое получение консульского доступа к Гершковичу. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что вопрос о консульском доступе американских дипломатов к журналисту прорабатывается.

Гершкович 30 марта был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца. Он категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.