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Экономика
В ЛНР намерены запустить Стахановский вагоностроительный завод в текущем году
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В ЛНР намерены запустить Стахановский вагоностроительный завод в текущем году

Саматов: Стахановский вагоностроительный завод будет запущен в текущем году
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Фото: stakhanov.info
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Стахановский вагоностроительный завод будет запущен в текущем году. Об этом 12 апреля сообщил министр промышленности Луганской Народной Республики Тимур Саматов во время прямой линии врио главы ЛНР Леонида Пасечника в эфире телеканала «Луганск-24».

Саматов отметил, что завод уже получил первую сертификацию.

«Сейчас утвердится первый инвестор — на этой или на следующей рабочей неделе комиссия должна утвердить», — подчеркнул министр.

Он добавил, что запустить предприятие планируется уже в этом году, а провести большую модернизацию — в следующем.

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В марте заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в беседе с «Известиями» рассказал, что на ближайшие три года разработана программа социально-экономического развития новых регионов страны.

В программу, в частности, войдут развитие промышленности и банковской сферы новых регионов, а также строительство различных объектов, в том числе дорог.

В конце февраля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода. Через полтора года предприятие должно выйти на показатели до простоя, в котором оно находится с 2014 года.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

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