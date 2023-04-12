Арнольд Шварценеггер лично помог отремонтировать яму на дороге в Калифорнии

Арнольд Шварценеггер помог в ремонте калифорнийских дорог. Актер засыпал выбоину на улице Брентвуд. Он занимал пост губернатора штата до 2011 года. Восстановительные работы проводят после наводнений, передает телеканал «Известия». Десятки дорог и мостов размыло потоками воды зимой.

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