Около 300 новых деревьев высадят в Иркутске в 2023 году

В Иркутске в 2023 году высадят около 300 новых деревьев и кустарников. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Работы пройдут на аллее Генерала Калицова на территории городка ИВАТУ и на улице Советской. На аллее весной снесут 63 нежизнеспособных и сухих тополей.

«Специалисты провели обследование и пришли к выводу, что старые тополя необходимо убрать. Они уже не выполняют свою функцию по очищению воздуха и, более того, близки к аварийному состоянию», — объяснил вице-мэр Дмитрий Ружников.

По его словам, на месте тополей появятся молодые хвойные деревья. Всего на данном участке планируется высадить 50 хвойных и 16 лиственных деревьев. Еще 213 зеленых насаждений высадят дополнительно вдоль Курсантской аллеи и на Советской улице.