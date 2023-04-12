Новый кроссовер BMW установил рекорд мощности

Кроссовер BMW XM Label Red стал новым рекордсменом по мощности. Об этом 12 апреля сообщил портал «Авторевю».

Силовая установка M Hybrid показала 748 л.с. и 1000 Нм. Автомобиль BMW обошел прежних лидеров, таких как Aston Martin DBX707 (707 л.с., 900 Нм) и Dodge Durango SRT Hellcat (720 л.с., 875 Нм).

Также BMW XM Label Red стал самым быстрым кроссовером среди BMW. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч по умолчанию или 280 км/ч с пакетом M Driver’s Package.

Производство BMW XM Label Red начнется в августе 2023 года. Его стоимость в США составит $185 тыс.

17 марта стало известно, что минивэн Dream компании Voyah претендует на звание самого быстрого в своем классе. Автогонщик Виталий Ларионов за рулем этой машины попытался установить рекорд скорости в экстремальных условиях: на льду Байкала она составила более 218 км/ч.

До этого, 14 марта, кроссовер Voyah Free предпринял попытку установить рекорд России по скорости среди электромобилей. За рулем этой машины Ларионову удалось развить среднюю скорость 217 км/ч.