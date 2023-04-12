Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву
Мир
Всемирный банк выделит $200 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины
Мир
Посольство РФ потребовало открытого расследования подрывов «Северных потоков»
Мир
В Британии заявили о наличии у Украины одного шанса на контрнаступление
Авто
В России создадут единую базу данных для тракторов и самоходной техники
Общество
Задержан адвокат причастного к убийству главы центра «Э» Ингушетии
Мир
Макрон выступил за сохранение статуса-кво на Тайване
Мир
В Италии объявили режим ЧС из-за роста числа мигрантов
Авто
«Алмаз-Антей» может начать выпуск машин на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Армия
Российский Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем
Мир
Глава Пентагона обсудил с премьером Украины связанные с ПВО и артиллерией вопросы
Мир
Во Франции расследуют дело о загрязнении воздуха из-за пожара в Нотр-Даме
Происшествия
Склад с садовым инвентарем загорелся в подмосковном Серпухове

Дело о мошенничестве при ремонте больницы возбудили в Приангарье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при капремонте больницы, расположенной в Нижнеудинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что в 2019 году по госпрограмме из бюджета выделили средства на капремонт Нижнеудинской районной больницы. Медучреждение заключило контракт на работы с одной из фирм, руководитель которой не выполнил своих обязательств и похитил не менее 25 млн рублей.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, ремонт в отделениях не соответствует требованиям безопасности и создает угрозу жизни и здоровью. Кроме того, сами работы были выполнены не в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и п. «а, б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство работ, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе предназначенных для детей в возрасте до шести лет»). Ведется расследование.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023