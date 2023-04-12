Дело о мошенничестве при ремонте больницы возбудили в Приангарье

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при капремонте больницы, расположенной в Нижнеудинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что в 2019 году по госпрограмме из бюджета выделили средства на капремонт Нижнеудинской районной больницы. Медучреждение заключило контракт на работы с одной из фирм, руководитель которой не выполнил своих обязательств и похитил не менее 25 млн рублей.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, ремонт в отделениях не соответствует требованиям безопасности и создает угрозу жизни и здоровью. Кроме того, сами работы были выполнены не в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и п. «а, б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство работ, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе предназначенных для детей в возрасте до шести лет»). Ведется расследование.