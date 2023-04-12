Склад с садовым инвентарем загорелся в подмосковном Серпухове

В Серпухове Московской области горит склад с садовым инвентарем. Об этом 12 апреля сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Огнем охвачено 2 тыс. кв.м. Специалисты стараются не допустить распространения пожара на соседнее здание.

Ранее в этот день сообщалось о возгорании в доме охраны возле фермы крупного рогатого скота в селе Кама-Исмагилово в Альметьевском районе в Татарстане. Ликвидировать пожар удалось в течение часа. При разборе конструкций сгоревшего дома было найдено тело охранника.