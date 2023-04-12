Водитель иномарки насмерть задавил лежащего на дороге мужчину на Кубани

В Тимашевском районе Краснодарского края водитель иномарки насмерть переехал мужчину, лежащего на дороге. Об этом 12 апреля сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла поздно вечером 11 апреля на подъезде к хутору Ленинскому. Предварительно установлено, что 70-летний водитель Hyundai Accent наехал на 37-летнего мужчину, который лежал на дороге по ходу движения авто.

В результате мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Обстоятельства наезда устанавливаются.

11 апреля на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге водитель фуры допустил наезд на 73-летнего мужчину, который стоял у сломанного «ВАЗа». От полученных травм пенсионер погиб на месте.