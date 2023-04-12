Инфекционист дал прогноз по темпам распространения кори в России

Врач-инфекционист высшей категории Николай Чекун оценил вероятность возникновения эпидемии кори в России. В беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 12 апреля, врач отметил, что в зоне риска люди, которые не имеют прививки от кори или не болели. Он подчеркнул, что вакцинация является единственным надежным средством предотвратить это заболевание.

«Контагиозность при кори составляет около 100% не болевших и не иммунизированных. Корь распространяется быстро — один больной способен заразить 12 человек», — рассказал инфекционист.

По мнению врача, риск развития эпидемии кори в России невелик, поскольку довольно большой процент населения вакцинирован.

Чекун добавил, что лучшим способом предотвратить эпидемию станет проведение профилактических прививок с охватом 95% населения.

Ранее 12 апреля московское управление Роспотребнадзора подтвердило информацию о случае заболевания корью в Российском государственном университете (РГУ) нефти и газа имени Губкина. Вуз будет переведен на дистанционный режим обучения на три недели. В эти дни в здании проведут противоэпидемические мероприятия. По данным источника телеканала «360», учащимся велели сделать прививки от кори в тот период, пока вуз не работает. После им нужно загрузить справку о вакцинации в личный кабинет на сайте вуза.

В ведомстве также уточнили, что специалистам удалось определить круг лиц, контактировавших с зараженным, пишет НСН.

По словам специалистов, при наличии контакта с заболевшим корью иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного, отмечает RT.

В феврале врач-инфекционист Владислав Корягин напомнил, как можно распознать первые симптомы кори. К ним относятся симптомы респираторного заболевания: першение в горле, повышение температуры, покашливание. После этого начинается период высыпаний. Первые сыпи появляются на лице, пишет «Ридус».