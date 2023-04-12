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«Алмаз-Антей» может начать выпуск машин на бывшем заводе Toyota в Петербурге
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«Алмаз-Антей» может начать выпуск машин на бывшем заводе Toyota в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Российский оборонно-промышленный концерн «Алмаз-Антей» может начать выпуск электромобилей e-Neva на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Прорабатываем вопрос с «Алмаз-Антеем» по производству e-Neva на бывшем заводе Toyota», — сказал он.

По его словам, до старта производства автомобиля рассматривается возможность наладить сборку еще с кем-то из автопроизводителей, чтобы «раскачать само производство».

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Генеральный директор предприятия Михаил Подвязников 16 февраля заявил, что «Алмаз-Антей» планирует начать серийное производство электрического кроссовера E-Neva в конце 2026 года. Он приблизительно оценил масштабы производства в 55–65 тыс. автомобилей в год.

В этот же день президент России Владимир Путин посетил Обуховский завод, где ему продемонстрировали экспериментальный образец E-Neva.

Уже известно, что пробег E-Neva на одном заряде составит 463 км, а максимальная скорость — 197 км/ч. Специалисты пояснили, что электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 с. О разработке электромобиля стало известно впервые в сентябре 2021 года. Тогда на предприятии объяснили, почему авто называется E-Neva. Первая буква Е — это сокращение от electric, а Neva — в честь реки в Санкт-Петербурге.

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